Chiquita mobilisiert Erinnerungsvermögen

Besser erinnert

Die an der Fachhhochschule St. Pölten durchgeführte Werbewirkungsanalyse ergab, dass sich 20 Prozent der Planet 3-Besucher ungestützt an Chiquita erinnern konnte. 43,5 Prozent beträgt die gestützte Werbeerinnerung. 16,5 Prozent der befragten Nutzer konnten sich an Details der in der Kampagne eingesetzten Werbesujets erinnern. Und die Mehrheit der Nutzer erkannte die Werbemittel wieder. Als zentrales Ergebnis dieser Untersuchung wird von Drei gewertet, dass "bereits zehn Tage nach Werbeschaltung Erinnerungs-, Wiedererkennungs- und Werbeimpactwerte" überdurchschnittlich sind. Berthold Thoma, Hutchison 3G Austria-CEO, hält derartige Studien für notwendig, um "Mobile Marketing als neuen Kanal für die Werbeindustrie noch besser zu etablieren".



