Chinesischer Milliardär will "New York Times" kaufen

Der chinesische Milliardär Chen Guangbiao will die renommierte US-Tageszeitung New York Times kaufen und nach eigenen Angaben durch "Reformen" deren "Glaubwürdigkeit und Einfluss" wiederherstellen. "Ich beabsichtige die Zeitung zu kaufen, und bitte Sie, dies nicht als Scherz zu betrachten", schrieb Chen am Montag in einem Beitrag für die staatliche chinesische Zeitung "Global Times".

Tradition und Stil der New York Times machten es "sehr schwer, objektiv über China zu berichten", erklärte der Milliardär. "Wenn wir sie kaufen könnten, könnte der Ton sich ändern." Daher habe er Gespräche mit gleichgesinnten Investoren geführt.