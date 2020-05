Chelsea FC spielt für Puls 4

atZweimal wird der Chelsea FC im Mai in Programmen der ProSiebenSat.1 Austria Gruppe für Reichweite unter deren Fussball-Fans spielen. Einmal, und das überraschenderweise, im UEFA Champions League-Finale am 19. Mai bei SAT.1 Österreich und zuvor, am 5. Mai, im Finale des englischen Fussball-Cups gegen den FC Liverpool im Londoner Wembley-Stadion. Das spiel wird von Andreas Herzog mit-moderiert.