Checkrobin.com steht im SevenVentures-Pitch-Day-Finale

de, at, int300 Startups und Gründer bewarben sich um die Teilnahme am zweiten SevenVentures Pitch Day am 14. November 2013 in London. Aus diesem Anwärterkreis wurden nun sieben Finalisten nominiert, die im Rahmen der Noah Conference um Mediavolumen in der Höhe von sieben Millionen Euro wetteifern werden. In diesen Pitch geht auch der von Hannes Jagerhofer initiierte Crowdsourcing-Dienst Checkrobin.com.