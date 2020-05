Charmin fast am Ende

de, at, ch // SCA nimmt Charmin vom Markt. Die 2007 von Procter & Gamble übernommene Toilettenpapier-Marke fällt einer Portfolio-Bereinigung zum Opfer. SCA konzentriert sich im deutschsprachigen Markt künftig auf die Führung der Marken Zewa, Tempo und die Umweltmarke Danke. Die Charmin-Produktqualität wird in Zewa Soft integriert. Die Produktkategorie wird um Tempo Toilettenpapier erweitert. Der Charmin-Bär übersiedelt in die Zewa-Welt. Ende April wird es dazu eine TV- und Online-Kampagne geben.