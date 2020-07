Chapter 4 baut Österreich-Geschäft aus

Scoppetta wurde die Geschäftsführung von Chapter 4 Österreich übertragen. Er wird gemeinsam mit Bernhard Krumpel dieses Geschäft entwickeln.



Boris Beker und Severin Heinisch die beiden Gründer von Chapter 4, die das Netzwerk von Chapter 4 Headquarters aus steuern, erklären, dass mit dieser Agentur-Neugründung die Leistung des Unternehmens "in Österreich signifikant ausgebaut" und Kunden "ein Full-Service-Angebot auf den Gebieten der internen und externen Kommunikation sowie Beratung im Public-Affairs-Bereich geboten" würde.



Scoppetta und Krumpel arbeiteten in der Vergangenheit gemeinsam bei Rosam Change Communications. Zu Scoppettas Kommunikationsberuf-Stationen zählen die Wirtschaftsmagazine trend, Format, Capital, GeldIdee, das Magazin News und er gründete und führte das in Deutschland anässige Unternehmen BrunoMedia Content. Seit Jahresbeginn 2013 ist er unternehmerisch selbständig tätig.



Krumpel bietet seine Kommunikationskompetenzen seit 2012 ebenfalls selbständig an, fungierte als Partner der Agentur KraftKinz. Zuvor war er Pressesprecher in der Niederösterreichischen Landesregierung, um von dort in das Kabinett des Innenministers und anschließend in das Infrastruktur-Staatssekretariat zu wechseln. Seit 2012 ist Krumpel Vorsitzender der Berufgsgruppe Public Relations-Berater im Fachverband Werbung und Marktkommunikation der Österreichischen Wirtschaftskammer.