Channel M-TV und UniScreen bündeln Reichweite

Als Auslöser für diese Angebotsentwicklung nennen beide Vermarkter das Fehlen entsprechender TV-Werbeprodukte seit dem Rückzug von MTV hinter der Bezahlschranke. Media in Progress wirft 70 an Österreichs Universitäten installierte Screens und Aeneas ein TV-Schirm-Netz in 157 McDonald's-Restaurants in die Waagschale. Laut Ambientmeter hatte Channel M-TV im Jahr 2009 eine Wochen-Reichweite von 15,6 und die Uniscreens 5,8 Prozent.