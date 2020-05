Chanel bricht seine eigene Regel

intSeit 1921 ist Chanel No. 5 zu einer Luxus-Duftmarke gereift. Und niemals in dieser langen Zeit wurde die Brand von einem Mann präsentiert. Die Zeit ist reif. Um dieses Muster zu brechen. Und um einen Paradigmen-Wechsel zu realisieren. Brad Pitt folgt Nicole Kidman als "Markenbotschafterin" nach. Der erste 30-Sekunden-Spot mit Mr. Pitt ist online on Air. Chanel verspricht, dass es sich hierbei "nicht um eine Reise handle, denn eine Reise endet". Nach der gestrigen Vorstellung des Spots in Paris soll bereits am 17. Oktober der nächste Schritt der neuen Kampagne gemacht werden.