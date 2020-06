Chance auf Rekordlänge für Stefan Raab

Stefan Raab auf Rekordsuche: Die 46. Ausgabe des ProSieben-Spektakels "Schlag den Raab" könnte am heutigen Samstag (20.15 Uhr) alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen. Wegen der Zeitumstellung könnte die Show so spät wie nie zuvor enden. Die bisherige Rekordmarke vom März 2012 liegt bei 2.05 Uhr. Da die Uhren in der Nacht auf Sonntag um 2.00 Uhr auf 3.00 Uhr vorgestellt werden, könnte bei gleicher Länge wie vor zwei Jahren die Sendung nach 3.00 Uhr zu Ende sein.

Dass es dazu kommt, ist aber wenig wahrscheinlich. Ein Grund dafür ist, dass ProSieben die Kandidatenauswahl zu Beginn der Show, die früher um die 45 Minuten dauerte, deutlich verkürzt hat. An diesem Samstag spielt der Herausforderer, der wieder aus fünf Bewerbern ausgewählt wird, um eine Million Euro, für die er bis zu 15 Spiele gegen Gastgeber Stefan Raab (47) bestreiten muss.

Das ist allerdings eine harte Nuss: In bisher 45 Ausgaben von "Schlag den Raab" seit 2006 gewann der Moderator 31 Duelle. Nur 14 verlor er. Einen Rekordgewinn gab es 2012: Damals ging es um 3,5 Millionen Euro.