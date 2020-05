Champions League verdrängt Super Bowl

Diese Zahl stieg gegenüber 2007 um 74 Prozent. Der Fussball-Event verdrängte die NFL Super Bowl von ihrem nahezu angestammten Platz als Nummer Eins-TV-Sport-Event. Die Zuschauerzahl dieses Football-Finales legte nur um sieben Prozent auf 162 Millionen zu. Während die Super Bowl vorrangig ein US-Sport-Event ist, konnte die Champions League durch Zuschauer-Zugewinne in Asien punkten. Mit deutlichen Abstand liegt mit 115 Millionen Sehern insgesamt der Formel 1 Grand Prix von Bahrain an dritter Stelle. Reichweitenstärkste Sportübertragung in Österreich war der Herren-Slalom der Weltmeisterschaft in Val d'Isere. Gemessen an der Gesamtbevölkerung hatte die Übertragung die zweithöchste Durchschnittsreichweite. Diese war nur in Norwegen an diesem Tag besser.

Fussball - Champions League-Finale Barcelona - Manchester United - 109 Mio. Zuschauer* American Football - Super Bowl Pittsburgh Steelers - Arizona Cardinals - 106 Mio. Zuschauer* Formel 1 - Grand Prix Bahrain - 54 Mio. Zuschauer* Leichtathletik - Weltmeisterschaft - 100 Meter Finale Herren - 33 Mio. Zuschauer* Tennis - Wimbledon Finale Männer Einzel Roger Federer - Andy Roddick - 29 Mio. Zuschauer* Baseball - World Baseball Classic Finale Japan - Südkorea - 27 Mio. Zuschauer* Baseball - MLB World Series Game 6 Philadelphia Philird vs. New York Yankees - 26 Mio. Zuschauer* Basekteball - NBA Finale Game 5 Los Angeles Lakers - Orlando Magic - 26 Mio. Zuschauer* Golf - US Masters Finaltag - 21 Mio. Zuschauer* Badminton - Sudirman Cup Finale Südkorea - China - 19 Mio. Zuschauer*

*durchschnittliche Seherbeteiligung