Celum-Media-Asset-Management für WWF

Der WWF Deutschland managt und administriert mit dem Celum-Produkt künftig sein gesamtes Text-, Bild-, Video- und Audio-Material, das "über 200.000 Bilder, 400 Videos und 500 Sounds" umfaßt.



In dem Media Asset Management-System müssen die abgelegten Inhalte jederzeit und für unterschiedliche Einsätze im Internet, auf mobilen Endgeräten, im Rundfunk sowohl für Journalisten als auch externe Dienstleister nutzbar sein. Darüber hinaus ging es in der Auftragserteilung an das Linzer Unternehmen um die Flexibilisierung der Bearbeitung von Video-Content, die Usability des gesamten Inhalte-Management, um einen niedrigen Anpassungsaufwand und die kosteneffiziente Anschaffung eines Media-Asset-Management-Systems.



Im Betrieb selbst geht es in weiterer Folge um Kostenreduktion und Effizienzsteigerungen der täglichen Kommunikationsprozesse des WWF Deutschland.



Die Non-Profit-Organisation wurde in der zur Auftragsvergabe notwendigen Evaluierung der in Frage kommenden System vom Hamburger Beratungsunternehmen Network unterstützt.