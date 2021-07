Cayenne verstärkt Kreativ-Team

Edith Heigl verstärkt als Artdirektorin das Kreativteam bei Cayenne. Die 38-Jährige übernahm damit auch die Leitung der Graphik in der Wiener Heiligenstädter Straße. Edith Heigl, zuletzt bei kraftwerk, war bereits bei DDB Wien und Hamburg sowie in Wien bei Lowe GGK tätig. Der Wechsel zu Cayenne erfolgte mit Anfang Mai. "Mit Edith konnten wir eine durch mehrfache Kreativpreise ausgewiesene Top-Kreative Österreichs für unsere Agentur gewinnen. Der weitere Ausbau unserer Kreation ist in unserem Anspruch an uns selbst, immer alles noch besser zu machen, ein konsequenter nächster Schritt. Wir freuen uns über diese Verstärkung für zahlreiche neue Projekte", erklärt dazu Andreas Wölfler, Kreativdirektor der Agentur.

"Mir gefällt diese Aufgabe, bei der ich meine interdisziplinären Erfahrungen bestens einbringen kann. Die bisherigen Arbeiten von Cayenne, die stabilen und guten Kundenbeziehungen, aber auch das engagierte Team der Kreation von Cayenne sind ein hervorragendes Arbeitsumfeld. Gemeinsam werden wir gute, überraschende und strategisch fundierte Lösungen entwickeln", erklärt Edith Heigl. Cayenne sei heute bereits award- sowie preisverwöhnt und unter den Top 15 der österreichischen Kreativagenturen, "wir haben jedoch gemeinsam noch einiges vor."