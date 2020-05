Cash Flow lebt Crowdfunding

atDas wieder auferstandene Wirtschaftsmagazin Cash Flow hat Crowdfunding oder Schwarmfinanzierung in der demnächst erscheinenden Ausgabe zum Inhalt. Und praktischerweise setzt Ferenc Papp, der Herausgeber des Magazins, zuvor eine Crowdfunding-Aktion um. In Zuge dessen werden ein oder zwei Quadrat-Zentimeter des Covers an Freunde und Unterstützer verkauft.