Carrera RC rast durch das Programm

Klempner Mario und sein Freund Yoshi duellieren sich mitDonkeyKong und Bowser. Sie fahren auf Carrera RC -Karts um die Wette und um fiktive Weihnachtsbäume. Stadlbauer Marketing + Vertrieb macht einen neuerlichen saisonalen und den schon traditionellen TV-Werbe-Flight mit dem Spot Mario vs. Donkey Kong. Darin geht es um Spiel- und Fahrspass. Stadlbauer setzt in der angelaufenen Vorweihnachtszeit einen zweiten TV-Spot ein, in dem ein Buggy, ein Offroader und einHelikopter zum Einsatz kommen und für die MarkeCarrera RCüberzeugen sollen.

Der Media-Einsatz erfolgt bei SuperRTL, Disney Channel, Nick, Boomerang und Cartoon Network. Dort werden der neue und die beiden Vorjahresspots eingesetzt, um den Werbedruck im Medien-Umfeld und in der Zielgruppe wirkungsvoll werden zu lassen.