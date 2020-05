CarnationGroup erneuert digitale Identität

Digitale - Creative - Curious

Bei der Planung kristallisierte sich sehr schnell heraus, was die jetzt vorliegende CarnationGroup.com-Version werden sollte: "Wir wollten einfach mehr", erklärt Tóth. Daraus leitet sich wiederum ab, dass keine Flash-Version in Frage käme. Die Corporate-Site sollte sich als für Tablets tauglich erweisen. Sichtbarstes Zeichen der Umsetzung ist die Wisch-Navigation also das Blättern durch die Website.



Weiters wollten wir, so Tóth weiter, eine Agentur-Medium schaffen, das Experimentierlust und Spielleidenschaft widerspiegelt und uns kreativ und technologisch forderte. Und da das Abbilden von Kundenprojekten längst nicht mehr der einzige Sinn einer Agentur-Website sein sollte, wurden auch alle Social Media-Aktivitäten der Mitarbeiter in CarnationGroup.com eingebunden.

Versteckte Funktionen

Für die voll Tablet-kompatible Website und ihre versteckten Funktionen arbeiteten 23 Texter, Designer und Entwickler sieben Monate bis zur jetzt erfolgten Fertigstellung. Die Website basiert auf 15.000 Code-Zeilen, ist zur Gänze in HTML5 und auf Sitecore aufgebaut.



atmedia.at