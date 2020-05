Carnation Groups pangalaktischer App-Campus

Die in Osteuropa tätige Digital- und Kreativ-Agentur sucht junge Talent im Alter von 18 bis 23 Jahren, die sich dadurch auszeichnen, dass sie "neugierig, multi-talentiert und wirklich verdammt gut in dem sind, was sie tun".



Die, von der Carnation Group als "Elite-Truppe" titulierte Schar wird sich Ende August, Anfang September zu einem digitale Produkt-Entwicklungsprojekt zusammenfinden.