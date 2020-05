Captain Morgan Rum-ble in der Stadt

atSind sie der Trick-or-Treat-Typ? Oder doch der Kerze-oder-Kranz-Typ? Steht auf ihrem Kalender Halloween oder Allerseelen? Unter das Halloween feiernde Volk in Wien mischt sich, bevor James Bond vollständig das Kommando im Freizeit-Leben von Konsumenten übernimmt, Captain Morgan. Aus Sicht des Genusses steht zunächst Rum und dann Martini auf dem Tisch. Captain Morgan besucht den Halloween-Ball in Wien. Auf dem Weg zur Ball-Location verliert er ständig seinen Dreispitz. Kurioserweise werden die Hüte seit Stunden an und auf Statuen gesichtet, wie folgende Beweisfotos belegen: