Captain Morgan mischt sich unter Fussball-Fans

Gleichzeit stellt die Brand die App Captain's Orders bereit. Dort werden deren Nutzern Aufgaben gestellt. Deren Absolvierung soll wiederum auf der Facebook-Seite von Captain Morgan Österreich gepostet werden. Damit ist wiederum eine Gewinnspiel-Promotion verbunden.



Am Point-of-Sale arbeitet die Marke mit Aufstellern und Merchandising.



Diageo investiert in den eingangs genannten drei Märkten drei Millionen Euro in die Kampagne der kommenden Wochen.