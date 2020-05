Caples Awards für Wunderman, Demner und PKP BBDO

Caples Award-Preisträger

SILBER - Direct Mail Flat 10.000 - 100.000 Stück - Wunderman Vienna - Land Rover Austria - See Behind Without Turning - Executive CD: Tom Krutt; CD: Silvia Rodler; Grafik: Julia Deinhamer; CD: Gerd Haselsteiner;



BRONZE - Ambient/Guerrilla Marketing - PKP BBDO - Bayer - Entry Stamp - CD: Thomas Tatzl, AD: Oliver Cleven, Lukas Handler; Copywriters: Christiane Sieveking, Stefan Metzler-Dinhobl;



BRONZE - Direct Mail Flat 1-500 Stück - Demner, Merlicek und Bergmann - Media 1 - Undeliverable Letter - CD/AD: Francesco Bestagno, Copywriter: Alexander Hofmann; Grafik: Claudia Strauss;



BRONZE - Direct Mail Flat 501 - 10.000 Stück - Demner, Merlicek und Bergmann - Actual Fenster - The Burgled Letter - CD/AD: Hans Boeker, CD/Copywriter: Sebastian Kainz; AD: Rene Pichler; Copywriter: Alistair Thompson;



BRONZE - Print Ad - Wunderman Vienna - Weisser Ring - CSI Soul - Executive CD: Tom Krutt; CD: Silvia Rodler; Copywriter: Valerie Niedersüss.

Finalisten:

Creative Use of Technology - Demner, Merlicek und Bergmann - Media 1 - Spybanner - CDs: Francesco Bestagno, Alexander Hofmann



Mobile Marketing - PKP BBDO - Österreichische Lotterien - Black Jack City CCO: Roman Sindelar;



Social Media - PKP BBDO - Aids Hilfe Wien - The Contagious Poken - CD: Christian Gosch;



Direct Mail Flat 1-500 Stück - Demner, Merlicek und Bergmann - Dr. Kiprov Business Card - Hajnal Kiprov - CDs: Rosa Haider, Tolga Buyukdoganay;



Direct Mail Customer Retention - Wunderman Vienna - DM Drogeriemarkt - Gallery of Freshness - CD: Tom Krutt.



