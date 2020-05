Canon-PR-Etat an Reichl und Partner

Als Kommunikationswerkzeuge will Reichl und Partner "sowohl klassische PR-Tools als auch Produkt-, Handels- und Fach-PR, Kooperationen bis hin zu Messen, Events und Pressereisen" einsetzen.



Canon Austria peilt mit der neuen PR-Agentur und deren Kommunikation neben wirtschaftlich wirksamen Effekten auch imagefördernde Wirkungen an und will sich, wie Managing Director Peter Saak erklärt, "als verantwortungsvollres Unternehmen mit starkem sozialökologischen Fokus präsentieren".



Canon Austria transferiert diese Kommunikationsaufgaben von der Accedo Group zu Reichl und Partner PR.