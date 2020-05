Canon erneuert Markenauftritt

at // Canon stellte heute den weiter entwickelten Markenauftritt in Wien vor. In dessen Mittelpunkt rückt der Claim "We Speak Image", der auch den Kernwert der Marke symbolisiert. "Das Verständnis dafür, welche Rolle Bilder im Leben von Menschen und Unternehmen spielen, spiegelt sich in dem Markenauftritt wider", kommentiert Canon Österreich-Geschäftsführer Peter Baldauf. Das intensivierte Bilder-Verständnis kommt im Logo, in der Coporate Identity, im Corporate Design, in den Produkten und Dienstleistungen zum Ausdruck kommen. Deutlich sichtbar dargestellt, wird es mittels dem Key Visual, einem "halb offenen Frame", der an einen Fotorahmen oder ein Kamera-Display erinnert, dargestellt. atmedia.at