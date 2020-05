Cannes Lions mit neuen Kategorien

Für 2014 wurde die Zahl der Kategorien auf 17 aufgestockt. Erstmals vergeben werden Löwen in der Kategorie Product Design. Terry Savage, Chairman des Festivals, begründet dies damit, dass Markenkommunikation ein so wichtiger Bestandteil des Product Designs geworden sei. Die neue Kategorie unterteilt sich in die Segmente Consumer Good, Wellbeing and Environmental Impact sowie Solution und Interface.



Um neuen Trends im Digital-Bereich Rechnung zu tragen, wurde zudem die Kategorie Cyber überarbeitet und drei neue Unterkategorien geschaffen: Social, Branded Technology sowie Branded Games.



Einreichungen sind bis zum 28. März möglich.



Das International Festival of Creativity wird seit 1953 abgehalten.