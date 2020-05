Cannes 2010: Zwei Design-Löwen-Anwärter

Alcoholic Drinks

Nach dem Bronze-Löwen könnten die Ogilvy-Kreativen in der Kategorie Alcoholic Drinks gemeinsam mit dem Auftraggeber, dem Spirituosen-Anbieter Mario Haller für "Das kratzt" und "The Sandpaper Label" ausgezeichnet werden. Die Kampagne entstand unter der Leitung von Gerd Schulte-Döinghaus. Das Konzept kam von Christian Bircher. Für die Kreation ist Bircher gemeinsam mit Helge Haberzettl und Patrik Sünwoldt veranwortlich. Die Kampagne wurde vom CCA im Frühjahr mit einer Venus in Silber ausgezeichnet.

Publications

Der Palfinger-Geschäftsbericht "Harte Zeiten" des Jahres 2008 gehört zu den 110 Design-Finalisten in Cannes. Rahofer wurde dafür der unter anderem beim Salzburger Landespreis für Marketing, Kommunikation und Design Mitte Februar dieses Jahres ausgezeichnet.