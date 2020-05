Cannes 2010: Weitere Shortlists

Radio

Im Segment B02 Best Scriptwriting sind ORF, RMS und Jung von Matt/Donau und Marx Tonkombinat Arbeitergasse mit Cruise Ship nominiert.

Outdoor

Jung von Matt/Donau ist weiters im Outdoor-Segment C05 Ambient: Transit gemeinsam mit Easymotion und der Kampagne On Board in den Anwärterkreis für einen gewichtigen Vierbeiner aufgestiegen.

Media

Wien Nord und Media1 ziehen im Bereich A06 Best Use of Outdoor mit "Tied Up" in die zweite entscheidende Runde ein. Die Media-Lösung wurde für This Human World, einem Menschenrechtsfilmfestival, das im von 3. bis 13. Dezember 2009 in Wien stattfand, realisiert.

Press

Jung von Matt/Donau gehört ein weiteres Mal zum Finalisten-Kreis. Im Wettbewerbssegment A13 Cars ist die Agentur gemeinsam mit Mercedes-Benz Austria für das Inserat "The End" zur Mercedes S-Klasse nominiert.



Die Sieger in den gestern veröffentlichen Kategorie werden, nicht wie geplant, heute sondern morgen Dienstag und die Löwen-Gewinner der obigen Kategorien am Mittwoch bekannt gegeben.



