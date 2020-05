atEuro RSCG Vienna und Ogilvy & Mather Vienna holen als erste österreichische Kreativagenturen Löwen in Cannes. Mit einem silbernen Löwen wurde die Euro RSCG-Kreation "Take away Derelict" für die neunerHaus Obdachlosenhilfe im Direct-Wettbewerb belohnt. "The World's smallest Balloon" überzeugte die Promo & Activation-Jury, die Bronze an Ogilvy & Mather und Reed Messe Wien vergab. Darüber hinaus wurde AMV BBDO zur Direct Agency of the Year gekürt.