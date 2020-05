atDie Orang-Utan-Dame Nonja und ihr Facebook-Auftritt brachte Traktor Wien nach einem Clio in New York nun auch einen Silber-Löwen in Cannes im Cyber-Wettbewerb ein. Ogilvy & Mather Wien fügt dem bronzenen noch einen silbernen Löwen hinzu. Im Design-Wettbewerb holt die Agentur für den Auftraggeber Mario Haller und The Sandpaper Label mit "Das kratzt" eine neuerliche Auszeichnung.