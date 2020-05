atKeine Löwen gibt es in den Cannes-Bewerben Radio und Outdoor. Aus den Nominierungen für Jung von Matt/Donau - Cruise Ship für ORF und RMS sowie On Board für Easymotion - werden keine Preise. Die Agentur gehört allerdings noch im Press-Wettbewerb zu den Finalisten. Ob The End für Mercedes-Benz Austria gewinnt, wird sich morgen Mittwoch herausstellen.