atVon den elf in der Kategorie Film zu den Cannes Lions eingereichten Arbeiten schafften es keine auf die Shortlist. Damit ist dieser Wettbewerb nahezu vorbei. Letzt Hoffnungen ruhen auf dem Young Lions Film-Team Anna Beimel und Roman Beck. Deren Wettbewerb geht an der Croisette heute und morgen über die Bühne. Österreichs Agenturen sind mit 194 Arbeiten an die Croisette gefahren. Die bisherige Ausbeute: 12 Shortlist-Nominierung, fünf Löwen.