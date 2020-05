de, at, ch // Die Web-TV-Soap Candy Girls geht weiter. Aber heute können Neugierige und Fans jeweils montags und mittwochs auf MySpace in das Berliner Nachtleben der Mädels eintauchen. Zehn neue Episoden laufen in dieser zweiten Staffel. Die erste Staffel wurde mehr als zwei Millionen Mal angesehen. Und folgende Netzwerk-Effekte wurden bisher generiert: die MySpace-Profile der vier Charaktere lockten mehr als 700.000 Views, 21.000 Freunde und mehr als 3.000 Kommentare.