Calvin Kleins Schöne

intJeans, Unterwäsche und Parfum "markiert" Calvin Klein unter dem Subbrand ck one. Zu dieser Lifestyle-Kollektion wird ab 1. März eine weltweite Kampagne ausgerollt. Deren digitale Verbreitung via ckone.com, Facebook und Twitter spielt eine tragende Rolle. Ebenso eine Rolle in der Kampagne spielen die Models Pixie Geldof, Lara Stone, Abbey Lee Kershaw, Ruby Aldridge oder Alice Deal. Sie sind in diesem Teaser-Spot kurz zu sehen: