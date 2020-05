Das zuvor beschriebene Geek-Dossier geht wieder in leichtere Inhalte über und sanft schaukelnd streben die Leser danach dem Heftende zu. Doch zuvor wird in der ersten Ausgabe nochmals das Ende des Autos in seiner jetzigen Form beschworen und der kommenden Energiewende das Wort geredet. Letzteres wird mittels obigem Bild veranschaulicht: der Mensch ist verschwunden, die Atomkraftwerke sind ausgekühlt und leer. Die Stromquellen, die vor langer Zeit als Zukunft galten, sind Vergangenheit. Wired Deutschland schließt mit Antworten auf Fragen wie "Wie finde ich den chinesischen Picasso?" oder "Wie isolier ich die DNA in einer Banana in der eigenen Küche?" oder "Wie werde ich Geek-Dad?" Resümmee der ersten Ausgabe: Wired kommt quirlig, lebendig daher und vermittelt optisch Lebens- und Spielfreude und bietet Lesern Möglichkeiten für Entdeckungen. Inhaltlich überlagert das Ernstgenommenwerdenwollen und die Pädagogik die optische Leichtigkeit. Der Start war gut. Das darauf folgende Rennen wird - wünschen ist erlaubt - besser. Fortsetzung folgt hoffentlich. Die US-Ausgabe ist glücklicherweise keine Alternative sondern das Original. Wired Deutschland eignet sich als zusätzlicher Lesestoff zu Wired. atmedia.at/DieBlattlaus