Calista exportiert Quatscha

In den ersten Quatscha-Tagen in Deutschland zeigt sich folgende Nutzungscharakteristik: Nutzer verbringen im Schnitt 25 Minuten im Chat und laden mehr als 50 Bilder hoch. "Das ist ein gute Basis für eine weitere virale Verbreitung", kommentiert Calista-Co-Geschäftsführer Christian Dandachi, dieses Ausgangsszenario.



Quatscha.at hat so einige Jahre auf dem Buckel und existiert seit 2003 in Österreich. Raimund Oberreiter, ebenfalls Geschäftsführer von Calista geht davon aus, dass Quatscha "wahrscheinlich eine der ältesten Apps der Welt ist". Er beziffert die Verbreitung der Chat-Apps mit "in Österreich bei rund 35.000 Nutzern".



Quatscha.at ist ein Paid-Service. Die Nutzung des Chats via Browser kostet zwei und via App drei Euro.