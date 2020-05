Café+Co entwickelt Markenauftritt weiter

Um die Wahrnehmung in Richtung der gewünschten Marken-Faktoren zu steuern, wurde das Farbenkonzept der Produktwelt mit "warmen Brauntönen mit orangen Akzenten" und die Nachhaltigkeit mit "kräftigen Naturfarben" versehen. In der Werbung werden, wie obiges Sujet zeigt, Menschen gezeigt, die typspezifisch die Kommunikation in den Markt hinein aufbauen, sie führen und Nähe zu Konsumenten und ihnen von Café+Co gewünschte Wohlfühlfaktoren vermitteln.



Ein weiterer Schritt in diesem Markenwahrnehmungskonzept gehört, wie Gerald Steger, CEO des Unternehmens erklärt, "die Gestaltung der Automaten noch menschlicher und kundennäher" und das durch eine barrierefreie Bedienung zu machen.



Der von Ogilvy erneuerte Markenauftritt wird über alle Kommunikationspunkte des Unternehmens - Werbemittel, Drucksorten, Fahrzeugflotte, Unternehmensstandorte, Automaten-Netz, etc. - ausgerollt. Auf Cafeplusco.at wurden die erforderlichen Adaptionen bereits vorgenommen. Der Web-Auftritt wurde im Zuge dessen in Responsive Design eingebettet.