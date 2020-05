Café Puls mit Wetter-Girls

atPuls 4 baut die Wetterinformationen im Frühstücksformat Café Puls aus. Ab 6. Dezember wird das Format um einen bis zu drei Minuten dauernden Nachrichten-Block erweitert. Der Service wird abwechselnd von Barbara Fleißner und Verena Schneider präsentiert. Das Wetter-Service geht in Café Puls in jeder Stunde zweimal, um 15 Minuten und 45 Minuten nach der jeweils vollen Stunde, on air.