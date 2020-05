cadooz expandiert nach Österreich

de, at // Die Hamburger cadooz AG gründet in Wien die cadooz GmbH (Austria). Für das Unternehmen ist dies die erste Niederlassung außerhalb des deutschen Heimatmarktes. cadooz ist auf Kundenpflege, Absatzförderung, Mitarbeiter-Incentivierung und Neukundengewinnung via Gutscheinen und Prämien spezialisiert.