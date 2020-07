bz-Wiener Bezirkszeitung propagiert Wien-sein

In das Kampagne kommunizieren wir, beschreibt Florian Ritzer, der bz-Marketingleiter, dass "man nicht in Wien geboren sein muss, um Wien zu sein. Sie startet Mitte Mai und läuft bis Jahresende 2014.



In dieser Zeit begegnet man Aussagen wie And the Wiener is..., Veni, Vidi... Vienna oder Budl di ne auf Gummizwerg!



Die Streuung der Kampagne erfolgt mittels Print- und Online-Medien, im Radio und Kino, durch Out-of-Home-Werbeträger und Ambient Media. Aktuell wird Kommunikationsdruck über 340 City Lights, 40 Rolling Boards, drei 24-Sekunden-Spots in Cineplexx-Kinos, Radio und Freecards in 430 Lokalen der Stadt aufgebaut.



Auf MeinBezirk.at/Wien wird zur Interaktion und zu Wien-Bekenntnissen beliebiger Machart, wie etwa Video-Botschaft, Lied oder Gedicht, aufgerufen. Die von einer Jury ausgewählten, kreativsten Beiträge bekommen in weiterer Folge ihre Öffentlichkeit von der bz.