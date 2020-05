BWT-Kampagne mit Rückenwind

atBWT Best Water Technology, gerade noch in Oberösterreich also an der Grenze von Oberösterreich zu Salzburg in Mondsee ansässig, wirbt mittels Imagekampagne für sich. Ziel dieser beginnenden Kommunikationsaktivitäten ist die Steigerung der Bekanntheit von BWT unter Endkonsumenten und Vermittlung von Qualitätsmerkmalen der Produkt- und Leistungspalette des Unternehmens sowie deren Effekte auf unseren täglichen Wasserkonsum.