bwin setzt MotoGP-Sponsoring fort

Im Zuge dieser Prolongation wird bwin auch als Presenting Sponsor zweier Grand Prix dieser Saisonen, des Gran Premio de Espana und des Grand Prix Ceské republiky, fungieren. Weiters erhält die Marke eine akzentuierte Präsenz während der Rennen in Misano und Mugello in Italien und im britischen Silverstone.



Grundsätzlich wird bwin auf und entlang der Rennstrecken, in den Zuschauerbereichen, den Presse-Zentren sowie auf den Brand-Boards, die bei Interveiws eingesetzt werden, zu sehen sein.



Dorna Sports und bwin arbeiten bereits seit 2004 miteinander.