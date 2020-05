bwin am Hahnenkamm

at // bwin wird bis 2012 Sponsor des Hahnenkamm-Rennens. Das Unternehmen wird während der kommenden drei Rennwochenenden bei den Super G- und Abfahrtsbewerben an der Seidlalm-Kurve mit einem 60 Meter langen Werbebanner präsent sein. Weiters wird bwin während des Slaloms am Ganslern-Hang präsent sein. Die Sponsoring-Vereinbarung sieht darüber hinaus PR- und Hospitality-Aktivitäten vor.