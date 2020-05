Buy.at wird übernommen

Affiliate-Markt-Konsolidierung

Perfiliate ist direkter Mitbewerber und gehörte zu AOL. Buy.at ist in den Märkten USA, Großbritannien und Skandinavien tätig. Springer expandiert damit im Performance-Marketing. Buy.at ist in Großbritannien für rund 300 werbungtreibende Kunden tätig und platziert für sie Werbung in einem Netzwerk aus etwa 40.000 Werbeträgern. Mit 70 Mitarbeitern erwirtschaftete Buy.at 2009 einen Umsatz von mehr als 40 Millionen Euro heißt es von Springer dazu. Der Konzern ist bereits mit Zanox im Performance-Marketing tätig.