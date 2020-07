Business-Angel-Investment für Alice Interactive

Das Investment dieser sieben Business Angels fließt in Form einer Kapital-Erhöhung in Alice Interactive ein und ist als Seed-Investment mit einer "typischen Höhe" und zwar einem "sechstelligen Betrag" definiert.



Das von Marc Schnellinger, Georg Kaindl, Philipp Rolle sowie Johannes Weyringer, Gründer der Zeitschrift Datum und dessen Chefredakteur Stefan Kaltenbrunner gegründete Unternehmen ist mit PageStrip im Publishing-Markt tätig. Diese technische Lösung konvertiert, wie sie vom Startup beschrieben wird, "jede Art von Publikation extrem einfach und zeitsparend" in eine digitale Version und kann "de facto über alle existierenden Kanäle verbreitet werden". Schnellinger: "Die Produktion von digitalen Publikationen verkürzt sich um bis zu 80 Prozent." Sein nächstes Entwicklungsziel lautet: "Wir streben klar die Preis-Leistung-Führerschaft im Digital Publishing an".



PageStrip soll Verlage in der Maximierung der Reichweiten ihrer Publikationen dienen. Und diese Reichweiten dann wiederum über Werbungverkauf refinanziert werden. Das Publishing-Tool ist auf den weitesten Nutzer- und Kundenkreis ausgerichtet und umfaßt neben Profis auch all jene, die ihre Print-Produkte in die digitale Welt distribuieren wollen.



"Digital Publishing ist eine für Verlage bisher noch nicht perfekt gelöste Herausforderung", begründet Medien-Manager Michael Grabner sein Investment, das sich deshalb auszahlen sollte, da er das Potenzial für PageStrip als "riesig" einstuft.