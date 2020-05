Buschenschank.at bekommt Smartphone-Zugang

"Wir erneuerten Inhalt und Gestaltung", skizziert Paier gegenüber atmedia.at das Getane. Und was ihm noch weitaus wichtiger war, wie er erklärt: " Buschenschank.at hat jetzt durchgängig ein reponsives Webdesign." Dessen Vorteile liegen definitiv auf der Hand. Das Such- und Informationsangebot ist in den eingangs genannten Regionen mit dabei und ermöglicht Impuls-Abfragen nach verschiedenen Anbietern vor Ort.



Das es die richtige Entscheidung war, steht für Paier außer Frage. Denn bereits im vergangenen Herbst, erklärt er, kamen "mehr als 30 Prozent der Buschenschank.at-Zugriffe über Smartphones". Diese Besuche beziffert er wiederum mit derzeit "durchschnittlich 28.000 Visits pro Monat". Paier grinst und fügt hinzu: " Buschenschank.at ist wahrscheinlich die meistbesuchte Buschenschank Österreichs".



Das Informationsangebot auf dem Portal mit Suche funktioniert auf zwei Ebenen: die Darstellung und Präsentation der Gastronomie-Betriebe (mehr als 1.500, laut Paier) und ...