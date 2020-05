Burning Man durch die Hula-Cam

intIrgendwie ist Burning Man in der Black Rock Desert in Nevada der offizielle Schlußakt im internationalen Festival-Sommer. Am 3. September 2012 wurde wieder eine Version der legendären, seit 1986 in Flammen aufgehenden Figur, die ein ganz besonderes Kunst- und Kreativ-Festival repräsentiert, verbrannt. Während des achttägigen Festivals erleben die rund 48.000 Besucher in der temporären Festival-Stadt Unglaubliches. Und es entsteht auch Content, wie das folgende Fünf-Minuten-Video zeigt, das die ganze Verschrobenheit des Festivals symbolisiert: die Hula Cam, eine auf einem Hula-Hoop-Reifen - der Kinder- und Jugend-Horror! - montierte Kamera "in full motion!":