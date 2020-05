Burkhard Henn zu AutoScout24

eBay-Verbindung

In dieser Funktion berichtet er an Alberto Sanz, Geschäftsführer Sales und Marketing. Sanz und Henn sie zwei ehemalige eBay-Mitarbeiter. Sanz war eBay-Österreich-Geschäftsführer. Henn war bei eBay Deutschland als Marketing-Director für Loyalty- und Brand-Marketing zuständig. Als CEO von Ricardo.at war er für den Ausbau des Marktplatzes in Österreich verantwortlich.