de, at, chDas Burgtheater in Wien wird in Berlin zur Kulturmarke des Jahres 2011 gekürt. Diese Ehrung speist sich aus einer nachweisbaren Marketingstrategie, engagierter Kulturvermittlung sowie kreativer und nachhaltiger Kultur-Investitionen. Bewertet werden in dem Wettbewerb Marken-Identität, Marken-Erscheinung, Markenkompetenz sowie die Form der Kulturvermittlung und -investition.