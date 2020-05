Burger Queen gesucht!

Ausdrucksstarke Frauen

Bis 12. Juli können sich junge Frauen ab 16 Jahren für Burger King Face 2010 bewerben. Burger King sucht die Nachfolgerin der Models Anna Hammel, Tatjana Batinic, Silvia Hackl oder Patricia Kaiser für die ab 15. September laufende Plakatkampagne. Wobei es weniger um Modelmaße als um Ausdrucksstärke gehen soll. Am 19. Juli wird das neue Burger King-Model gekürt. Bereits am 20. Juli fotografiert sie Baumann. Zusätzlich zu diesem Werbeauftritt gewinnt die Siegerin eine Fotoshooting-Woche mit mit Baumann in Los Angeles.



atmedia.at