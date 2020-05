Burger King´s Schau-Dusche

Shaking bits, singing hits

Die junge Frau duscht sich unter SingingInTheShower. Ihre Besucher können wählen in welchem Bikini sie duscht und welches Liedchen sie trällern soll. Burger King heizt den Show-Dusche-Besuch mit "watch the shower babe shake her bits to the hits at 9.30 a.m. every morning" an.