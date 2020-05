Burger King erneuert Werbelinie

Burger King beabsichtigt damit die Vielschichtigkeit seiner Geschmackswelt zu vermitteln und die mit den Bilder erzeugten Emotionen zu transferieren.



Die hier zu sehenden Sujets zu den "Chicken Weeks" werden ab 15. Mai affichiert und während der darauf folgenden vierzehn Tage ausgehängt sein. Bereits am 10. Mai läuft die Produkt-Promotion an.



Baumann fotografierte hierfür das belgische Model Ellen de Corte. "Die neue Werbelinie ist eine Weiterentwicklung unserer Strategie, mit sympathischen Models Emotionen und Eindrücke zu vermitteln. Nun sind Model und Burger in eine fiktive Welt integriert, die auf spielerische Weise den Betrachter auf den Geschmack bringen soll", erklärt PierLuigi Gardumi, Burger King-Marketingmanager für Österreich und Schweiz, die gewünschte Lesart der Kampagne.