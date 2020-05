Burgenländische Werbehelden

Bis 3. August läuft die Einreichfrist. Mitglieder der Fachgruppe sind eingeladen ihre, zwischen August 2008 und Juli 2010 realisierten Kommunikationsarbeiten zum Wettbewerb in 13 Kategorien und einer Sonderkategorie einzureichen. Die analysierende Jury wird die drei Besten jeder Kategorie eruieren. Am 23. September werden diese beispielgebenden Kreationen der Öffentlichkeit im Rahmen einer Gala in der Vila Vita in Pamhagen im Seewinkel vorgestellt und ausgezeichnet.