Bures bilanziert, Morak meckert

at // "Ich habe stet den Kontakt zu allen Beteiligten der Branche gesucht", resümiert Doris Bures ihre Amtszeit als Medienministerin. Für sie gibt es "keine Alternative" zum dualen System in Österreich. Daher, so Bures, war es mir wichtig, Rahmenbedingungen zu schaffen, die den Privatsendern weiterhin eine erfolgreiche Arbeit ermöglichen. Franz Morak, medienpolitischer Widerpart, ruft zur "Zeugnisverteilung" und bewertet Bures Medienpolitik als "nicht genügend".